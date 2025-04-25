المترو يعدل تشغيل الخط الثالث اليوم بسبب مباراة الأهلى وصن داونز

قامت الشركة المشغلة للخط الثالث بالتنسيق مع شرطة النقل لتأمين حركة نقل الركاب مع التوقعات بالإقبال الكبير من مشجعى النادى الأهلى على استخدام المترو، للتوجه لاستاد القاهرة لتشجيع النادى.

قررت الشركة المشغلة لـ الخط الثالث لمترو الأنفاق تعديل مواعيد التشغيل اليوم بسبب مباراة النادى الأهلي أمام صن داونز.

تعديل مواعيد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق

وقالت الشركة في بيان لها إنه سيتم تعديل مواعيد التشغيل لقطارات الخط الثالث للمترو، حيث يستضيف استاد القاهرة المباراة المنتظرة بين الأهلي وماميلودي صن داونز في السابعة مساء.



وأضاف الشركة ولكي نساعد جماهير الكرة في التنقل بسهولة، بين محطاتنا - خصوصًا محطة الاستاد - فستكون مجهزة بتجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة. قبل وبعد الماتش وسيكون هناك قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، وقطار كل 9 دقايق للركاب القادمين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهة لمحطة الكيت كات.

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