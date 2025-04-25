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حوادث

حبس عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل محل في بورسعيد

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل محل بأسلوب الكسر فى منطقة الزهراء بـ محافظة بورسعيد، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

فيديو سرقة مبلغ مالي من داخل محل ببورسعيد

 رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ادعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل المحل الخاص به ببورسعيد.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد تلقى بلاغا من (مالك محل – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بكسر باب المحل "ملكه" الكائن بذات العنوان وسرقة مبلغ مالى من داخله بأسلوب "الكسر". 


عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة محافظة بورسعيد بورسعيد

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