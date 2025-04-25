موقف محمد عبدالمنعم، موعد مباراة نيس وباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

يخوض فريق نيس الذي يلعب له الدولي المصري محمد عبدالمنعم، مباراة هامة أمام باريس سان جيرمان الذي توج بالدوري الفرنسي، اليوم الجمعة، على ملعب «بارك دي برانس»، في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري الفرنسي.



ومن المتوقع مشاركة محمد عبدالمنعم مع نيس أمام باريس سان جيرمان اليوم وحصد العملاق الباريسي لقب الدوري الفرنسي بعد وصوله للنقطة رقم 78.

ومن جهة أخرى، تعد مباراة اليوم مهمة للغاية لفريق نيس الذي يسعى إلى تحقيق الفوز بهدف الاقتراب من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يتواجد نيس في المركز الخامس برصيد 51 نقطة.



ويسعى رفقاء عبدالمنعم إلى ملاحقة صاحب المركز الثاني مارسيليا إذ يفصل بينهما 4 نقاط فقط، حيث يمتلك مارسيليا 55 نقطة.

موعد مباراة نيس ضد باريس سان جيرمان اليوم في الدوري الفرنسي

من المقرر إقامة مباراة نيس وباريس اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة نيس وباريس سان جيرمان

ويمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس مباشر اليوم، عن طريق قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وبالتحديد على شاشة beIN Sports HD 4..

تشكيل نيس المتوقع ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: علي العبدي- ندايشيمي- محمد عبدالمنعم

وسط الميدان: كلاوس- بودوي- روزاريو- بارد.

خط الهجوم: بدر الدين- لابوردي- بوجا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة نيس



حراسة المرمي: دوناروما

خط الدفاع: مينديز - ماركينيوس - بيرالدو - زائير إيمري.



خط الوسط: فيتينيا - فابيان رويز - جواو نيفيز.

خط الهجوم: لي كانج إن - ديمبيلي - كفاراتسيخيليا.

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