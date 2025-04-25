قناة جديدة تعلن بث مباريات كأس العالم للأندية

أعلنت شبكة قنوات "سوبر سبورت" فى جنوب إفريقيا حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق فى الولايات المتحدة الأمريكية منتصف يونيو المقبل بمشاركة النادى الأهلى.

وقالت شبكة قنوات "سوبر سبورت" عبر موقعها الرسمي، إنها حصلت على حقوق بث جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 لمنطقة جنوب الصحراء، مشيرة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل بث المباريات خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، مؤخرًا، منح الفرق الإفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مكافأة إضافية كبيرة.



قيمة مكافأة الكاف الإضافية

وأفاد موقع "نسمة سبورت" التونسي بأن "كاف" قرر منح الفرق الأفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة منحة تتراوح قيمتها من 2 إلى 3 مليون دولار، إضافة لما تحصل عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويشارك الترجي التونسي في كأس العالم للأندية ممثلا للقارة السمراء، بجانب الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبلين.

ويلعب الترجي ضمن منافسات المجموعة الرابعة بجانب فريقي فلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في انتظار تحديد هوية الفريق الرابع بعد استبعاد ليون المكسيكي.

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