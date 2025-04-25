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ثقافة وفنون

السقا يدخل في غيبوبة ضمن أحداث فيلمه الجديد أحمد وأحمد

أحمد وأحمد
أحمد وأحمد

خلال أحداث فيلم أحمد وأحمد الذي يقوم ببطولته النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، يفقد الفنان أحمد السقا الذاكرة ويدخل في غيبوبة لمدة يوم كامل، وتبدأ أحداث الكوميديا بين الإثنين.

 

ويلعب الفنان أحمد السقا خلال أحداث فيلم أحمد وأحمد مع الفنان أحمد فهمي، شخصية خاله، الذي يعيش معه في منزل واحد، ويجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

 

استأنف النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي تصوير المشاهد المتبقية من فيلمها الجديد أحمد وأحمد، استعدادا لعرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وجمعت المشاهد التي تم تصويرها كل من؛ الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي، وكانت عبارة عن مطاردة في الصحراء.

 

أفلام جديدة لـ السقا

وبدأ مؤخرًا أحمد السقا تصوير مشاهد فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” الذي يشاركه البطولة الفنان أحمد فهمي، من إخراج نادر جلال، وذلك بعد اختيارات الديكورات الأساسية للعمل.

 

فيلم أحمد وأحمد 

وتعتبر جيهان الشماشرجي أحدث المنضمين لفيلم أحمد وأحمد، بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

وسيطرت أفلام الفنان أحمد السقا على المراكز الأولى بالأعلى مشاهدة بالمنصات الرقمية فور عرضها.

إذ تصدر كل من فيلم العنكبوت الذي تشاركه بطولته النجمة منى زكي وكذلك فيلم “السرب” الذي يشاركه البطولة النجمان محمد ممدوح ونيللي كريم الأعلى مشاهدة بمنصة واتشات للبث الرقمي على مدار 3 أسابيع متتالية.

 

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