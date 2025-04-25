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رياضة

كولر يراجع خطة صدام صن داونز قبل التحرك لملعب المباراة

كولر
كولر

 يعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه داخل فندق الإقامة بالمعسكر الخاص بالأحمر، وذلك قبل التحرك إلى استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة  صن داونز اليوم فى إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر نظيره صن داونز اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة نارية مقرر أن تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي.

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

 وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي  في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” عن تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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كولر صن داونز مباراة الأهلي وصن داونز

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