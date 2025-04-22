الهلال السعودي يتوصل لاتفاق مع مدربه الجديد وكورينثيانز يهدد الصفقة

كشفت تقارير صحفية، عن توصل نادي الهلال السعودي لاتفاق شفهي مع المدرب البرازيلي تيتي لقيادة الفريق في النصف الثاني من العام، في ظل توقعات بعدم استمرار المدرب الحالي البرتغالي جورجي جيسوس بعد نهاية كأس العالم للأندية.

كورينثيانز يهدد انتقال تيتي إلى الهلال السعودي

ورغم هذا التفاهم، بدأ تيتي يتراجع عن قراره بعد تلقيه عرضا من نادي كورينثيانز البرازيلي، الذي يسعى لإعادته إلى منصبه السابق، مستفيدا من رغبة مساعده وابنه ماتيوس باكي في العودة للعمل داخل النادي.

تيتي تحول إلى الهدف الأول لإدارة كورينثيانز خلال الأيام الماضية، وبدأت المفاوضات بشكل فعلي.

المدرب البالغ من العمر 63 عاما يرى أن هذه المرحلة قد تكون الأخيرة في مسيرته التدريبية، ويخطط لتسليم الراية إلى ابنه، الذي عمل معه منذ عام 2015، وانطلقت شراكتهما الفنية تحديدا في كورينثيانز.

اتفاق شفهي بين الهلال السعودي وتيتي

رغم اتفاق تيتي الشفهي مع الهلال، فإن ماتيوس باكي يضغط باتجاه العودة إلى كورينثيانز، معتبرا أن النادي البرازيلي يمنحهم فرصة للعمل الفوري دون انتظار شهر أغسطس، إلى جانب التقدير الكبير الذي يحظى به والده داخل النادي.

لكن هذا الخيار يتطلب من تيتي كسر التفاهم مع الهلال السعودي، وهو ما يجعله في موقف معقد.

وبحسب موقع "تريفلا"، بدأ تيتي يفكر جديًّا في العودة إلى البرازيل، رغم أنه كان بدأ في ترتيب حياته داخل السعودية، ووصل إلى مرحلة اختيار منزل للإقامة هناك.

تيتي يحلم بتجربة أوروبية بعد ترك تدريب البرازيل

بعد نهاية مشواره مع منتخب البرازيل في مونديال 2022، كان حلم تيتي هو خوض تجربة تدريبية في أوروبا، لكن ذلك لم يتحقق. مؤخرًا، بدأ يرى في السوق العربي فرصة مناسبة، خاصة مع الطفرة الاستثمارية استعدادًا لكأس العالم 2034.

ومع ذلك، فإن الحنين إلى كورينثيانز ودعم الجماهير الذي فاق التوقعات يعيدان التفكير في مستقبله. إدارة النادي كانت تفضّل في البداية المدرب دوريفال جونيور، لكنها غيرت موقفها مؤخرًا، خاصة بعد ترحيب شريحة كبيرة من الجماهير بعودة تيتي رغم تحفظ البعض بسبب تجربته السابقة مع فلامنغو.

وتتوقع إدارة كورينثيانز أن يتولى تيتي تدريب الفريق في مباراة يوم الخميس الـ24 من أبريل أمام راسينج الأوروجوياني ضمن منافسات كأس سودأمريكانا، إذا نجحت المفاوضات في تجاوز العقبة الأساسية، وهي كيفية فك ارتباطه غير الرسمي مع الهلال السعودي.

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