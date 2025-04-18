مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية 2025

أسدل الستار على مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة “كأس عاصمة مصر” 2025.

وتقام بطولة كأس الرابطة بنظام المجموعات إذ تم توزيع الـ18 ناديًا على 4 مجموعات بواقع 5 في أول مجموعتين و4 في المجموعتين الأخيرتين، يتأهل منها متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.





وتقام مباريات دور ربع نهائي كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" بنظام الذهاب والإياب حسبما أعلن المنظمون في بداية البطولة مع تحديد مواعيد لتلك المواجهات.



الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الرابطة

المجموعة الأولى

- بتروجت- المركز الأول.

- مودرن سبورت- المركز الثاني.

المجموعة الثانية

- البنك الأهلي- المركز الأول.



- سيراميكا كليوباترا- المركز الثاني.

المجموعة الثالثة

- طلائع الجيش- المركز الأول.

- إنبي "6 نقاط"- المركز الثاني.

المجموعة الرابعة

- حرس الحدود-المركز الأول.

- الإسماعيلي- المركز الثاني.

وقررت رابطة الأندية إقامة مباريات جولة الذهاب للدور ربع النهائي من كأس عاصمة مصر يومي 22 أبريل و23 أبريل الجاري، على أن تُلعب مواجهات الإياب يومي 20 و21 مايو المقبل.

مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية

جولة الذهاب

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت.

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي.



الإسماعيلي ضد طلائع الجيش.

إنبي ضد حرس الحدود.

جولة الإياب

بتروجيت ضد سيراميكا كليوباترا.

البنك الأهلي ضد مودرن سبورت.

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي.



حرس الحدود ضد إنبي.

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