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رياضة

أتلتيكو مدريد يقسو على رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

فاز فريق أتلتيكو مدريد، على نظيره رايو فاليكانو، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ33 ببطولة الدوري الإسباني.

وسجل أهداف فريق أتليتكو كل من: ألكسندر سورلوث في الدقيقة 3 وكونور جالاجير في الدقيقة 45، جوليان ألفاريز في الدقيقة 77.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

وكان سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد أعلن  تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

ترتيب أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 

وبتلك النتيجة يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 66 نقطة، فيما يأتي رايو فاليكانو في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.

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تشكيل أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

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