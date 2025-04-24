أتلتيكو مدريد يقسو على رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني

فاز فريق أتلتيكو مدريد، على نظيره رايو فاليكانو، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ33 ببطولة الدوري الإسباني.

وسجل أهداف فريق أتليتكو كل من: ألكسندر سورلوث في الدقيقة 3 وكونور جالاجير في الدقيقة 45، جوليان ألفاريز في الدقيقة 77.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

وكان سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد أعلن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

ترتيب أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 66 نقطة، فيما يأتي رايو فاليكانو في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.