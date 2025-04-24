الخميس 24 أبريل 2025
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سياسة

عبد المحسن سلامة: أرفض محاولات التشويه لمرشحي انتخابات الصحفيين

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، فيتو

أصدر الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، بيانًا، يرفض فيه حملات التشويه والإساءة التي تستهدف تعكير صفو انتخابات نقابة الصحفيين وتستهدف الزملاء من المرشحين أو غير المرشحين

انتخابات نقابة الصحفيين 

وقال:" ‏أرفض حملات التشويه والإساءة التي تستهدف تعكير صفو انتخابات نقابة الصحفيين وتستهدف الزملاء من المرشحين أو غير المرشحين ‏اؤكد تضامني الكامل مع أي زميل يتعرض لهذه الممارسات ايًا كانت توجهاته أو مواقفه".


وأضاف:" ‏أعلنت قبل ذلك أكثر من مرة عن مبادرة لرفض تلك الممارسات وتحويل المخالفين إلى جهات التحقيق النقابية. ‏ارفض على الإطلاق الصفحات الوهمية مثل ويكيليكس الصحفيين أو زينة خليل وغيرهما من تلك الصفحات التي تستهدف المرشحين وغيرهم خاصة وأن صفحة زينة خليل وهمية كانت تتعرض بالإساءة شخصي بشكل ممنهج ومتعمد واتضح أنها صفحة وهمية ولا يمكن أن أقبل لغيري ما ارفضه لنفسي".
وتابع:" ‏أؤكد أيضا رفضى للصفحات المنسوبة إلى بعض الأسماء التي تقوم بنشر الشائعات و الأكاذيب ضدي أو ضد أي زميل وأتمنى تفعيل مبادرة تحويل المخالفين إلى جهات التحقيق النقابية المختصة وغيرها من جهات التحقيق ومستعد للتضامن مع أي زميل".
                     

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الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة انتخابات الصحفيين الصحفيين
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