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رياضة

الفيحاء يخطف تعادلا قاتلا من العروبة 2/2 في الدوري السعودي

العروبة والفيحاء،
العروبة والفيحاء، فيتو

الدوري السعودي، حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة العروبة ضد الفيحاء، في لقاء الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي جرى مساء اليوم الخميس.

أهداف مباراة العروبة ضد الفيحاء وترتيب الفريقين

وأنهى العروبة الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما كل من عمر السومة وفهد الزبيدي في الدقيقتين 11 و18.

وفي الشوط الثاني قلص الفيحاء الفارق من خلال اللاعب خالد الكعبي في الدقيقة 61 من عمر المباراة، قبل أن يسجل رينزو لوبيز هدف التعادل القاتل مع الدقيقة 90+6.

ورفع العروبة رصيده إلى 27 نقطة واحتل المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن السعودي عقب التعادل، كما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 30 نقطة واحتل المركز الرابع عشر.

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الدوري السعودي دوري روشن العروبة الفيحاء العروبة ضد الفيحاء

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