ضبط 441 قطعة سلاح بحوزة 136 متهما بالمحافظات

تواصل الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية بقيادة قطاع الأمن العام، عن ضبط 136 متهمًا بحوزتهم 441 قطعة سلاح ناري وأبيض تنوعت ما بين "12 بندقية آلية، 19 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و3 رشاش جرينوف، و114 فردًا محليًّا، و799 طلقة نارية متنوعة، و10 خزائن متنوعة، و289 قطعة سلاح أبيض".





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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