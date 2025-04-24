الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 441 قطعة سلاح بحوزة 136 متهما بالمحافظات

أسلحة نارية، فيتو
أسلحة نارية، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

 

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية بقيادة قطاع الأمن العام، عن ضبط 136 متهمًا بحوزتهم 441 قطعة سلاح ناري وأبيض تنوعت ما بين "12 بندقية آلية، 19 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و3 رشاش جرينوف، و114 فردًا محليًّا، و799 طلقة نارية متنوعة، و10 خزائن متنوعة، و289 قطعة سلاح أبيض".


 

وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية حائزي الأسلحة النارية والبيضاء قطاع الأمن العام وزير الداخلية

مواد متعلقة

حملة أمنية فى دمياط تضبط 3 قضايا جلب مخدرات و5 قطع سلاح نارى

المشدد 15 سنة لـ3 عاطلين في الاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري بالسلام
ads

الأكثر قراءة

هخلي أبويا يسجنك، الداخلية تكشف حقيقة "ابن اللواء" المتهم بتهديد سائق (فيديو)

أحمد الشرع يبلغ ترامب رغبته في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

ماذا يحدث حال انتهاء لقاء الإياب في نصف نهائي دوري الأبطال بالتعادل السلبي؟

التوقيت الصيفي 2025، طريقة تعديل الساعة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد

الدوري الإسباني، ريال بيتيس يتعادل مع بلد الوليد 1-1 في الشوط الأول

أول رد من حماس على تصريحات محمود عباس

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فى القاهرة والمحافظات

البتلو تبدأ من 350 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الخميس

ماكينات البنك الزراعي خارج الخدمة 3 ساعات بسبب التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2025، طريقة تعديل الساعة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد

المواعيد الصيفية لغلق المحال والكافيهات وموعد تطبيقها

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة مقترحا علم "حفريات القرآن": يجب توليد علوم جديدة لخدمة النصوص (فيديو)

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب

المجددون.. عبد الباقي الزرقاني إمام المالكية في القرن الـ 11 الهجري

المزيد
الجريدة الرسمية