نصف نهائي كأس إيطاليا، تعادل بولونيا وإمبولي 1/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بولونيا ضد إمبولي بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة التي تجري على ملعب ريناتو دال آرا، في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

سجل جيوفاني فابيان هدف بولونيا في الدقيقة 7، وتعادل فيكتور كوفالينكو لفريق إمبولي في الدقيقة 33.

وكان فريق بولونيا فاز في مباراة الذهاب أمام إمبولي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، سجلها ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 23، والهولندي تهيجس دالينجا في الدقيقة 29، وعزز التقدم نفس اللاعب دالينجا في الدقيقة 51 من الشوط الثاني.

نهائي كأس إيطاليا بين ميلان وبولونيا

وبهذه النتيجة يقترب فريق بولونيا من لقاء نظيره ميلان في نهائي بطولة كأس إيطاليا، بعد فوز الروسونيري على إنتر ميلان أمس الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب جوزيبي مياتزا.

وسجل لوكا يوفيتش هدفين لفريق ميلان في شباك إنتر ميلان في الدقيقتين 36 و50، وأضاف ريندرز الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وكانت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 قد حسمت مباراة في ديربي الغضب بين ميلان وإنتر في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس مطلع الشهر الحالي، قبل أن تنتهي مباراة الإياب بفوز الروسونيري 0/3.

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