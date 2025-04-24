الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة بولونيا وإمبولي بنصف نهائي كأس إيطاليا

كأس إيطاليا، يستعد فريق بولونيا لمواجهة إمبولي، اليوم الخميس، في دور نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم فريق ميلان في نهائي بطولة كأس إيطاليا، بعد فوزه على إنتر ميلان أمس بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب جوزيبي مياتزا.



موعد مباراة بولونيا ضد إمبولي



ومن المقرر أن يلتقي بولونيا ضد إمبولي، في إطار مباراة العودة لدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس إيطاليا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بولونيا أمام إمبولي



وتذاع مباراة اليوم، بين فريق بولونيا ضد إمبولي، في إطار منافسات بطولة كأس إيطاليا، على شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية، على قناة AD Sports Premium 1HD.

وأسندت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية، مهمة الوصف والتعليق على مباراة اليوم إلى المعلق الرياضي الفلسطيني حازم عبد السلام.



ووضع فريق بولونيا قدما في نهائي البطولة بعد الفوز في مباراة الذهاب أمام إمبولي بالفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، سجلها ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 23، والهولندي تهيجس دالينجا في الدقيقة 29، وعزز التقدم نفس اللاعب دالينجا في الدقيقة 51 من الشوط الثاني.

التشكيل المتوقع للفريقين

تشكيل بولونيا المتوقع



حراسة المرمي: رافاليا

دي سيلفستري، بوكيما، لوكومي، ليكوجيانيس / مورو، بوبيجا، أورسوليني، فابيان، كامبياجي، كاسترو.

التشكيل المتوقع لامبولي

حراسة المرمى: سيجيتي

دي شيجليو، ماريانوتشي، توستو، جياسي، هندرسون، كوفالينكو، بيتزيلا سولباكن، فازيني، كولومبو.

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