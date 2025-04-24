الخميس 24 أبريل 2025
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حوادث

القبض على عاطل بتهمة إلقاء كلب بنهر النيل بالمنوفية، والمتهم يكشف السبب

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل لقيامه بإلقاء "كلب" بمياه نهر النيل وإخراجه عقب ذلك من المياه في المنوفية .

 

رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بإلقاء "كلب" بمياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، وإخراجه عقب ذلك.


وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد اللهو.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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