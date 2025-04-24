الخميس 24 أبريل 2025
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محافظات

سقط عليهما مكبس، مصرع عاملين بمصنع في المنوفية

إسعاف
إسعاف

لقى اثنان من العاملين بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية مصرعهما أثناء عملهما بعد ان سقط عليهما مكبس داخل المصنع. 

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بمصرع سالم عصمت محمد 32 عاما ومقيم بقرية كفور الرمل وعبد العال جمال عبد العال 22 عاما مقيم بقريه اجهور، بدايرة مركز قويسنا.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

 

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مدينة قويسنا المنطقة الصناعية بقويسنا المنوفية

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