سقط عليهما مكبس، مصرع عاملين بمصنع في المنوفية

لقى اثنان من العاملين بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية مصرعهما أثناء عملهما بعد ان سقط عليهما مكبس داخل المصنع.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بمصرع سالم عصمت محمد 32 عاما ومقيم بقرية كفور الرمل وعبد العال جمال عبد العال 22 عاما مقيم بقريه اجهور، بدايرة مركز قويسنا.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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