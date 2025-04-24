أرقام رولاني موكوينا مع الوداد المغربي بعد الاستقرار على إقالته

حسمت إدارة نادي الوداد المغربي مصير المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، بعد أقل من عام على التعاقد معه لقيادة الفريق الأول لمحاولة استعادة مكانته المرموقة محليا وإفريقيا.

إدارة الوداد تقرر الإطاحة بـ موكوينا

وقرر مجلس إدارة نادي الوداد برئاسة هشام آيت منا فكّ الارتباط مع موكوينا بسبب سوء النتائج، واقتراب الفريق من الخروج خالي الوفاض من سباق الدوري المغربي الذي توّج بها رسميا نادي نهضة بركان للمرة الأولى في تاريخه.

وإن إدارة النادي توصلت لاتفاق على فسخ العقد الذي يربطها بالمدرب الجنوب إفريقي حتى نهاية موسم 2025 ـ 2026.

وفي يوليو الماضي، قرر الوداد، الذي كان يعيش على وقع أزمة رياضية وإدارية غير مسبوقة في تاريخه، بعد اعتقال رئيسه سعيد الناصيري، تعيين رولاني موكوينا، المدرب السابق لصن داونز المغربي، على رأس الجهاز الفني خلفا لعزيز بن عسكر الذي تولى مؤقتا تدريب الفريق في نهاية موسم 2023 ـ 2024.

أرقام موكوينا مع الوداد المغربي

وتسلم رولاني موكوينا الإشراف على مقاليد الوداد الفنية، رسميا يوم 30 أغسطس 2024، وذلك في المباراة الافتتاحية للدوري المغربي للمحترفين أمام المغرب الفاسي، حيث تلقى الخسارة (1 ـ0) في بداية مشواره.

وخاض الوداد أمس الأربعاء 23 أبريل، آخر مباراة تحت قيادة موكوينا وكانت في الدوري أيضا ضد أولمبيك آسفي وانتهت بالتعادل (1 ـ1).

وبين مباراة المغرب الفاسي ومواجهة آسفي، خاض المدرب الجنوب إفريقي 35 مباراة من بينها 27 في الدوري المغربي، ومبارتان في كأس العرش و6 مباريات في كأس التميز وهي مسابقة مستحدثة في الكرة المغربية.

وفي الدوري، جمع موكوينا 45 نقطة في 27 مباراة، وحقق 11 انتصارا و12 تعادلا و4 هزائم، علما أنه لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات بالمسابقة.

أما في كأس العرش فقط غادر الوداد المسابقة من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة من المغرب التطواني (0/1) بعد أن كان تأهل لهذا الدور بالفوز على الفتح الرباطي بالنتيجة ذاتها.

وفي كأس التميز، خاض الوداد البيضاوي 6 مباريات حقق فيها انتصارين وتعادلين وخسارتين.

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