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رياضة

بعد تراجع النتائج، موكوينا يحسم مصيره مع الوداد المغربي

موكينا
موكينا

أبدى رولاني موكوينا مدرب الوداد البيضاوي أسفه بعد التعادل مع أولمبيك آسفي (1-1)، أمس الأربعاء، في الجولة 27 من الدوري المغربي.

ويحتل الوداد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الجيش الملكي الوصيف، قبل 3 جولات من النهاية.

مصير موكوينا في يد رئيس الوداد


وقال موكوينا في تصريحات تلفزيونية: "مصيري في يد رئيس النادي هشام أيت منا، أتفهم غضب الجماهير وحالة الإحباط بعد نتيجة مباراة آسفي".


وأضاف: "المرتبة الثالثة لم تكن هدفا لنا إلا أنها قياسا بالظروف التي مررنا بها تبقى مقبولة إلى حد ما".

وتابع: "أي قرار يخص مستقبلي سأقبل به، ومهما كانت القرارات سأظل محبًا للوداد لان هذا النادي جعلني أتعلق به كثيرا".

وأتم: "أهدرنا العديد من النقاط مؤخرًا، كان بالإمكان أن يكون وضعنا أفضل من الحالي، لا أجد تفسيرا لبعض النتائج لأننا كنا نستحق الانتصار في بعضها".

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