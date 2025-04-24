بعد تراجع النتائج، موكوينا يحسم مصيره مع الوداد المغربي

أبدى رولاني موكوينا مدرب الوداد البيضاوي أسفه بعد التعادل مع أولمبيك آسفي (1-1)، أمس الأربعاء، في الجولة 27 من الدوري المغربي.

ويحتل الوداد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الجيش الملكي الوصيف، قبل 3 جولات من النهاية.

مصير موكوينا في يد رئيس الوداد



وقال موكوينا في تصريحات تلفزيونية: "مصيري في يد رئيس النادي هشام أيت منا، أتفهم غضب الجماهير وحالة الإحباط بعد نتيجة مباراة آسفي".



وأضاف: "المرتبة الثالثة لم تكن هدفا لنا إلا أنها قياسا بالظروف التي مررنا بها تبقى مقبولة إلى حد ما".

وتابع: "أي قرار يخص مستقبلي سأقبل به، ومهما كانت القرارات سأظل محبًا للوداد لان هذا النادي جعلني أتعلق به كثيرا".

وأتم: "أهدرنا العديد من النقاط مؤخرًا، كان بالإمكان أن يكون وضعنا أفضل من الحالي، لا أجد تفسيرا لبعض النتائج لأننا كنا نستحق الانتصار في بعضها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.