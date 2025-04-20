تفاصيل إحالة متهمات باختلاس أموال مدارس في أكتوبر للجنايات

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة عدد من الموظفات بإدارات تعليمية بمدينة 6 أكتوبر إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهن باختلاس أموال رسوم دراسية من مدارس حكومية على مدار عدة سنوات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمات، وهن: "و. إ."، "س. أ. م."، "ر. ف. م."، و"إ. س."، ويشغلن وظائف سكرتيرة بمدارس رسمية تابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية، قد استغللن طبيعة عملهن واختلَسن مبالغ مالية ضخمة من أموال المصروفات المدرسية، كما قمن بتزوير مستندات رسمية لإخفاء وقائع الاختلاس.

المتهمة الأولى "و. إ.":

بصفتها سكرتيرة بمدرستين رسميتين، اختلست مبلغًا قدره مليون وسبعمائة وخمسة وسبعين ألفًا وسبعمائة وعشرين جنيهًا، إلى جانب احتفاظها بثمانٍ وعشرين دفترًا من دفاتر "123 تربية وتعليم"، واستعملت مستندات مزورة عبر تعديل القيمة العددية واللفظية لإيصالات رسمية بهدف إخفاء العجز المالي.

المتهمة الثانية "س. أ. م.":

تشغل وظيفة سكرتيرة بمدرسة رسمية، وقد اختلست ما يقرب من 224 ألف جنيه، إضافة إلى احتفاظها بسبعة عشر دفترًا رسميًا مخصصًا لتحصيل الرسوم، كما ثبت تزويرها نماذج حكومية بهدف الإيهام بإعادة دفاتر لم يتم ارتجاعها في الواقع، مستخدمة توقيعات مزورة منسوبة لموظفة مسؤولة.

المتهمة الثالثة "ر. ف. م.":

بصفتها سكرتيرة بمدرسة رسمية، اختلست مبلغًا قدره 523 ألفًا و450 جنيهًا من أموال رسوم دراسية كانت بحوزتها بحكم وظيفتها.

المتهمة الرابعة "إ. س.":

وتعمل سكرتيرة بإحدى المدارس الرسمية، وقد اختلست مبلغ 382 ألفًا و250 جنيهًا، وذلك بعد تحصيلها من أولياء الأمور وعدم توريدها لخزينة الإدارة التعليمية.

وأكدت النيابة العامة أن تلك الوقائع تشكل جرائم اختلاس وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وتستوجب العقاب وفقًا للمواد 211، 213، و214 من قانون العقوبات.

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