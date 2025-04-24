يورتشيتش عن مباراة الغد أمام أورلاندو بيراتس: بيراميدز لا يخسر على ملعبه

قال الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المواجهة التي تجمع فريقه بنظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ستكون غاية في الصعوبة في ظل قوة المنافس، مشددا على أن الفريق الذي وصل إلى نصف النهائي بالطبع غاية في القوة وواحد من أكبر أربعة أندية في القارة وبالتالي المواجهة ستكون صعبة على الفريقين.

مدرب بيراميدز

و أكد المدرب ثقته الكبيرة في لاعبيه وكما وعد بمباراة كبيرة في جوهانسبرج وتحقق ذلك، فهو يعد بمباراة أقوى وأفضل في القاهرة، وسيعمل على استغلال كل الفرص للتسجيل في شباك المنافس.

بيراميدز لا يخسر علي أرضه

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه بالطبع يحترم من يتحدث عن قوة أورلاندو خارج ملعبه ويتحدث بإحصائيات فوز المنافس خارج الأرض سواء على الأهلي أو المولودية، ولكن في ذات الوقت هناك إحصائية تتحدث عن أن بيراميدز لا يخسر على أرضه ويحقق الانتصار دائما، وهي نقطة قوتنا وسنلعب عليها.

أضاف المدرب قائلا:" نحن في مرحلة ممتازة للغاية ونمر بفترة رائعة على المستوى الفني والبدني وسعداء بالوصول إلى هذه المرحلة وبلوغ نصف النهائي وهدفنا الفوز غدا وحجز بطاقة التأهل للنهائي، من أجل مواصلة المشوار الرائع والمشرف، مشددا على أن لاعبيه يستحقون هذه اللحظة والفوز بدوري الأبطال.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

ويحل أورلاندو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء غد الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف في جوهانسبرج.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأورلاندو

عقد اليوم الخميس، بأحد فنادق التجمع الأول، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي، الأزرق الفاتح مع الأبيض، في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي أورلاندو بايرتس قميصه الأساسي الأسود الكامل في الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأرجواني الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في جوهانسبرج سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون لعب أشواط إضافية لتحديد المتأهل للنهائي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف منسق إداري.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو غدٍ الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الساعة التاسعة مساء بحسب التوقيت الجديد الذي سيتم تطبيقه الليلة.

مباراة بيراميدز وأورلاندو

وتذاع مباراة بيراميدز وأورلاندو على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

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