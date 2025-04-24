الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فى القاهرة والمحافظات

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة  غدا الجمعة، ويسود  طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية  شديد الحرارة على  الجنوب،معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

 

حالة الطقس غدا الجمعة 25-4-2025 في محافظة الفيوم

طقس اليوم،انقلاب جذري ويستمر لأيام وتحذير شديد من الأرصاد بشأن الطقس


طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة  فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   17  ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  16 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  28

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12  و درجة الحرارة العظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 28

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  16 ودرجة الحرارة العظمى 28

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18  ودرجة الحرارة العظمى:  30

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى 39
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة درجات الحرارة غدا الجمعة درجات الحرارة غدا

مواد متعلقة

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

حالة الطقس اليوم الخميس، انخفاض كبير بدرجات الحرارة

الأرصاد تحذر من طقس الغد..رياح مثيرة للرمال وأتربة على هذه المناطق

انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة، الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأرصاد: القاهرة تسجل 35 درجة مئوية في العاشرة صباحا لأول مرة
ads

الأكثر قراءة

هخلي أبويا يسجنك، الداخلية تكشف حقيقة "ابن اللواء" المتهم بتهديد سائق (فيديو)

«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار ويوقف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك شهرًا

أحمد الشرع يبلغ ترامب رغبته في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

السيسي يعزي رئيس وزراء الهند في ضحايا الحادث الإرهابي ويؤكد تضامن مصر مع أسرهم

بلبن تعلن إعادة فتح جميع الفروع والمصانع

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فى القاهرة والمحافظات

البتلو تبدأ من 350 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ماذا يحدث حال انتهاء لقاء الإياب في نصف نهائي دوري الأبطال بالتعادل السلبي؟

خدمات

المزيد

وصل كام..اخر تطورات سعر طن النحاس اليوم الخميس

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

البتلو تبدأ من 350 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب

المجددون.. عبد الباقي الزرقاني إمام المالكية في القرن الـ 11 الهجري

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية