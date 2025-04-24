وزير الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق التيار الكهربي فى محطة محولات سانت كاترين الجديدة قدرة 75 ميجا فولت أمبير لتغذية مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، بمدينة سانت كاترين بسيناء، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء، ويتم تنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزي للتعمير "الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء".

وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين، ووضعها بمكانتها اللائقة التى تستحقها، هذه البقعة الطاهرة المقدسة، وإقامة مدينة سانت كاترين الجديدة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة ذات الطابع الأثرى والدينى والبيئي والتراثي معًا تماشيا مع اتجاهات التنمية المستدامة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين، "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري والتراثى للطبيعة البكر، وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات مدينة سانت كاترين، والجاري تنفيذها من خلال الجهاز المركزى للتعمير.

وفي السياق ذاته، أضاف اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن أعمال توصيل الكهرباء بالقدرة المناسبة لتشغيل أعمال التطوير والتوسع المستقبلي لمدينة سانت كاترين، اشتملت على إنشاء محطة محولات سانت كاترين الجديدة قدرة 75 ميجا فولت أمبير "طبقًا للدراسات المستقبلية" وتنفيذ خط الربط الهوائي جهد 220 ك. ف من محطة نويبع القائمة إلى محطة محولات سانت كاترين بطول 100 كم بإجمالي 313 برجا هوائيا، بالإضافة إلى أعمال شبكة الجهد المتوسط بإجمالي أطوال 123 كم كابلات، مع توسعة محطة محولات نويبع القائمة بإضافة 2 خلية و2 ممانع قدرة 25 ميجا ف أ جهد 220 ك.ف للربط مع محطة سانت كاترين، وإنشاء مباني المحولات والموزعات ومد الكابلات الأرضية.

وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع شبكات المرافق للمدينة من خلال تجديد ورفع كفاءة خط مياه أبو رديس/سانت كاترين بمواسير HDPE بطول 6.250 كم قطر 450 مم، و6 طلمبات ضغط 40 بار، كما تم تنفيذ شبكة المياه والحريق بالمدينة بإجمالى أطوال 22.9 كم، وشبكة الصرف الصحى بإجمالى أطوال 20.2 كم، وشبكة صرف مياه الأمطار بإجمالي أطوال 5.6 كم، وشبكة الرى للزراعات بإجمالى أطوال 15.8 كم وخزانات أرضية، بالإضافة إلى تنفيذ محطة معالجة صرف صحى ثلاثية بالزيتونة طاقة 600م3/ يوم، ومحطة معالجة بالمنطقة التراثية طاقة 1200م3/ يوم، وجار الانتهاء من تنفيذ مخرات السيول بإجمالى أطوال 11 كم، والتى تم مراعاة مساراتها فى تصميم المخطط العام للمدينة ومعالجتها بحيث تصبح عنصرًا إيجابيًا ضمن شبكة المسارات وتنسيق الموقع بالمدينة.

وأوضح اللواء مهندس وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء المنفذ لمشروع التجلي الأعظم، أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ شبكة الاتصالات بإجمالي أطوال 20كم، وتم الانتهاء من طرق الإنترلوك بإجمالي أطوال 9,1كم، وجارٍ الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتوسعة وازدواج الطريق من كمين النبي صالح وحتى مبنى الزوار بطول 9كم، وكذا تنفيذ أعمال توسعة وازدواج ورفع كفاءة الطريق من مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح بطول 7 كم اتجاهين بعرض 12,8 متر لكل اتجاه شامل طبان مرصوف.

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