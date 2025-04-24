الخميس 24 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يبحث التعاون مع امين عام منتدي الطاقة الدولي

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو
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يواصل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى سلسلة اللقاءات التى يجريها على هامش مشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 - 25 أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن، حيث عقد المهندس كريم بدوى جلسة مباحثات مع جاسم الشيراوي، أمين عام منتدى الطاقة الدولي، تناولت الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة في إطار عضوية مصر بالمنتدى. 

تعزيز الحوار حول قضايا الطاقة 


كما ناقش الجانبان الدور المهم للتعاون الإقليمي والدولي في إطار المنتدى للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل الذي يسهم في تحقيق أمن الطاقة لمختلف الدول. 
وتطرق اللقاء إلى دور منتدى الطاقة الدولي في تعزيز الحوار حول قضايا الطاقة والتحديات التي تواجه البلدان الأعضاء وسبل تدارك تلك التحديات. كما بحث الجانبان قضية التحول الطاقي وأكدا على أهمية تبني الدول لنهج واقعي وعادل وشامل لانتقال الطاقة، يُراعي الظروف المتنوعة والاحتياجات التنموية لمختلف الدول. 

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البترول والثروة المعدنية البريطاني العاصمة البريطانية المهندس كريم بدوي حكومة المملكة المتحدة مباحثات مملكة المتحدة منتدي الطاقة وكالة الطاقة الدولية
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