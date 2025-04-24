إنبي للبترول: 5.5 مليار دولار حجم أعمال مستهدفة حتى عام 2028

أكد المهندس وائل لطفي رئيس مجلس إدارة شركة إنبي أن خطة الشركة تستهدف تنفيذ أعمال بقيمة تقارب 5.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2028، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة في ضوء فرص الحصول على مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما أكد لطفي أن "إنبي" تواصل استراتيجيتها التوسعية لتعزيز حضورها في مجالات الطاقة والصناعات الهندسية، وذلك بالتوازي مع التغيرات المتسارعة في قطاع النفط والغاز، وسعي الشركة للدخول إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة، بما يدعم خطط النمو الطموحة ويدفع بعجلة الاقتصاد العالمي.

الثروة البشرية هي الأعلى قيمة في نجاحات مشروعات الشركة

وأشار رئيس إنبي الى أن الثروة البشرية هي الأصل الأعلى قيمة والذي يسهم بشكل مباشر في نجاح مشروعات الشركة، ومن هذا المنطلق تم إطلاق أكثر من مبادرة للحفاظ على أصحاب المواهب واستقطاب آخرين، وتم تقديم أكثر من 47 ألف ساعة تدريبية للعاملين

خدمات التدريب المتكاملة والاستشارات الفنية

وقال: واصلت الشركة تقديم أفضل خدمات التدريب المتكاملة والتأهيل والاستشارات الفنية لشركات القطاع، حيث تم تدريب أكثر من 16 ألف متدرب من خلال 1600 برنامج، وامتدت الخدمات التدريبية لتشمل العديد من الشركات داخل مصر وخارجها بإيرادات تخطت 237 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تعاقدت على تدريب الكوادر الليبية من شركات مؤسسة النفط الوطنية الليبية.

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