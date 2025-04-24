بعد صورته مع محمد صلاح، هل يتراجع نجم ليفربول عن اتفاقه مع ريال مدريد؟

أثار ترينت ألكسندر أرنولد نجم نادي ليفربول الإنجليزي الجدل من جديد بعد خطوة مفاجئة من محمد صلاح، في وقت تترقب فيه جماهير ريال مدريد مصير أحد أبرز أهداف الصيف.

صورة محمد صلاح مع أرنولد تثير الجدل

ووسط أنباء اقترابه من مغادرة ليفربول، نشر محمد صلاح صورة "سيلفي" جمعته بأرنولد بعد الفوز على ليستر سيتي، ما اعتبره البعض إشارة إلى بقاء اللاعب في أنفيلد، رغم استمرار ارتباطه بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو.

جاءت هذه الصورة بعد تألق أرنولد اللافت، حيث سجل هدف الفوز الوحيد في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، بعد دخوله كبديل في لقاء ليفربول أمام ليستر على ملعب "كينغ باور".

الصورة التي نشرها صلاح أثارت التساؤلات، إذ اعتاد النجم المصري مشاركة صور مماثلة بعد كل انتصار، لكن هذه المرة جاء التوقيت حاسمًا، تزامنًا مع أنباء عن مستقبل أرنولد واحتمال انتقاله إلى ريال مدريد.

أرنولد على رأس اهتمامات ريال مدريد

عقد ألكسندر-أرنولد مع ليفربول ينتهي هذا الصيف، ولم يتم الإعلان بعد عن أي تجديد رسمي رغم تأكيدات صحفية أن النادي لا يزال يسعى للحفاظ عليه، لا سيما بعد نجاحه مؤخرًا في تمديد عقود محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

صحيفة "أنفيلد ووتش" أشارت إلى أن اللاعب يفكر في خطوته التالية، بينما لا يزال ريال مدريد يضعه على رأس أولوياته، في ظل الغموض الذي يحيط بوضع المدرب كارلو أنشيلوتي بعد الخروج من دوري الأبطال.

ولكن الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، أكد أن "لا شيء تغيّر"، ولا يزال من المتوقع أن ينضم أرنولد إلى ريال مدريد هذا الصيف.

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