الخميس 24 أبريل 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تضرب هذه المناطق غدًا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 25-4-2025 في محافظة الفيوم

طقس اليوم،انقلاب جذري ويستمر لأيام وتحذير شديد من الأرصاد بشأن الطقس

ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:22
 

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