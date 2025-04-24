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رياضة

ثنائي الزمالك العائد من الإصابة يظهر في ودية بهتيم

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية أمام فريق بهتيم غدًا الجمعة، وذلك ضمن استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

وتشهد المباراة الودية مشاركة أحمد الجفالي، العائد مؤخرًا من الإصابة، بالإضافة إلى مشاركة أحمد حمدي، الذي يسعى لتثبيت أقدامه مع الفريق بعد انضمامه في فترة الانتقالات الماضية والعائد من الإصابة هو الآخر.

وكان أحمد الجفالي قد انضم إلى الزمالك في صفقة دعم لخط الهجوم، لكنه تعرض لإصابة حرمته من المشاركة في الفترة الماضية، قبل أن يتماثل للشفاء ويبدأ في استعادة جاهزيته البدنية والفنية.

وتأتي مشاركة اللاعب التونسي في لقاء بهتيم كمحطة أولى لاختباره من الناحية الطبية والفنية قبل دخوله في قائمة الفريق خلال المباريات الرسمية.

أما أحمد حمدي، فيستهدف استغلال الفرصة لإثبات جدارته أمام الجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو، الذي يراقب العناصر الجديدة والعائدين من الإصابة عن كثب من أجل الوقوف على مدى جاهزيتهم.

ويسعى الزمالك من خلال هذه التجربة الودية إلى تجهيز الفريق بأفضل شكل، وتجربة بعض الخطط الفنية، ومنح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين، خصوصًا في ظل ضغط المباريات في الفترة المقبلة.

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