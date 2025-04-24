حرامية حلل، علقة موت لشابين بالغربية وتسليمهما للشرطة

شهدت عزبة المنشاوي القبلية، التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، واقعة مثيرة، بعدما تم ضبط شابين متهمين بسرقة أدوات منزلية "حلل ألومنيوم" من بعض المنازل بالمنطقة.

وأفاد شهود عيان أن الأهالي لاحظوا تحركات مريبة لشابين داخل المنطقة يقود أحدهم تروسيكل، قبل أن يُكتشف أمرهم أثناء محاولتهم سرقة عدد من الحلل من إحدى المنازل.

وعلى الفور، طاردهم الأهالي بطريق المنشأة الجديدة، وتمكنوا من الإمساك بهم، حيث قاموا بتلقينهم "علقة موت"، قبل أن يسلموهم إلى رجال المباحث.

وتوجهت قوة أمنية من مركز شرطة السنطة إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وفتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الحادث والكشف عن وجود وقائع سرقة أخرى مرتبطة بهم.

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