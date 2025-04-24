بدوي يبحث مع رئيس شل تسريع مشروعات الاستكشاف والتعاون في مجالات الإسالة

قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة مقر شركة شل العالمية، حيث كان في استقباله وائل صوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

استعراض خطط الحفر في منطقة البحر المتوسط

وشهد اللقاء جلسة مباحثات موسعة تناولت آخر تطورات أنشطة الشركة في مصر، وخاصة خطط الحفر وتنمية الحقول بمنطقة البحر المتوسط، مع التركيز على تسريع الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط عقب معالجة البيانات السيزمية وحفر البئر الاستكشافية في شمال كليوباترا، إلى جانب الإسراع في تنمية كشفي "غرب مينا" و"خوفو" بشمال شرق العامرية.

كما دعا الوزير شركة شل إلى تعزيز التعاون مع الشركاء للإسراع ببدء الإنتاج من منطقة "هارمتان"، وناقش الجانبان سبل دفع العمل في المرحلة الحادية عشرة من مشروع غرب دلتا النيل للمياه العميقة.

تطوير حقل افروديت والتعاون في مجالات الاساله بادكو

وفي سياق متصل، تناولت المباحثات مستجدات تطوير حقل "أفروديت" القبرصي، الذي تساهم فيه شل، في ضوء الاتفاقيتين الموقعتين بين مصر وقبرص خلال فعاليات مؤتمر "إيجبس 2025" لربط حقلي "أفروديت" و"كرونوس" بتسهيلات الإسالة المصرية.

وتطرقت المناقشات إلى سبل تعميق التعاون المستمر داخل مجمع الإسالة في إدكو، الذي تساهم فيه شل بجانب شركتي بتروناس وتوتال إنرجيز، حيث أكد الوزير حرص وزارة البترول على رفع كفاءة البنية التحتية الوطنية لنقل وتداول الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

مجمع ادكو مرفق استراتيجي لاستقبال واردات الغاز

كما ناقش الطرفان إمكانية تعظيم الاستفادة من مجمع إدكو كمرفق استراتيجي لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية وضخه في الشبكة القومية، بما يعزز مرونة منظومة الإمدادات، ويرفع من كفاءة عمليات التصدير والاستيراد، ويحقق قيمة مضافة لقطاع البترول المصري وشركاء المجمع، إلى جانب انعكاساته الاقتصادية الإيجابية على الدولة.

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