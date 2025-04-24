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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع رئيس هابور إنرجي تقدم الأعمال بأماكن امتيازها بمصر

وزير البترول يبحث
وزير البترول يبحث مع رئيس هابور إنرجي تقدم الأعمال بأماكن ام
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عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ليندا كوك الرئيس التنفيذي لشركة هابور إنرجي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 - 25 أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة 

وخلال المباحثات تم استعراض مستجدات تقدم الأعمال بمناطق الامتياز التابعة للشركة بمنطقتي البحر المتوسط ودلتا النيل وخطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والحصول على مناطق جديدة بمنطقة البحر المتوسط. 

أنشطة البحث والاستكشاف والحصول على مناطق جديدة بمنطقة البحر المتوسط

وحث المهندس كريم بدوي شركة هاربور على سرعة البدء في تنفيذ الالتزامات الفنية بمنطقة شمال غرب أبو قير الجديدة التي تشارك فيها شركة هاربور مع شركة بي بي،  كما تم مناقشة موقف الأنشطة التنموية للشركة بمناطق شمال الإسكندرية وغرب المتوسط.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى أهمية دور التقنيات الرقمية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، للاسراع فى أعمال تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج.

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