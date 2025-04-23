على غرار الأطباء، نزيف الكفاءات يهدد قطاع البترول بعد الاستقالات الجماعية بسبب ضعف الرواتب

مهندسين قطاع البترول ما بين ضعف المرتبات وارتفاع عروض الشركات الأجنبية

في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الطبي في مصر جدلًا متصاعدًا بشأن هجرة الأطباء، تتكرر الظاهرة بصيغة مختلفة في قطاع البترول، حيث تشهد شركات كبرى مثل "بتروبل" و"إنبي" و"بتروجت" موجة غير مسبوقة من استقالات مهندسيها، لا سيما من تخصصات التخطيط والتنفيذ والسلامة، في مشهد يعكس "نزيفًا مهنيًا" يهدد مستقبل المشاريع البترولية الحيوية داخل وخارج البلاد.



ومثلما أثار مقترح فرض غرامات على خريجي كليات الطب الراغبين في الهجرة حالة من الجدل، يطالب العديد من مهندسي البترول بإجراءات عاجلة تضمن بقاءهم في وظائفهم التي باتت – وفق وصفهم – غير عادلة ماديًا مقارنةً بما تقدمه الشركات الأجنبية.

هروب جماعي لمهندسي القطاع بسبب قلة المرتبات



مصدر مسئول بقطاع البترول كشف لـ"فيتو" أن الشركات الثلاث الكبرى تعاني من نزيف بشري، مع تزايد طلبات الإجازات بدون مرتب، ووصول عدد من المهندسين إلى تقديم استقالاتهم بشكل نهائي، بعد رفض طلباتهم بسبب السياسات الإدارية الصارمة.

وأكد أن السبب الرئيس للهروب الجماعي هو "ضعف الرواتب"، حيث لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول، لا سيما في ظل التأخر في صرف مستحقات الشركات من الهيئة العامة للبترول، والتي قُدرت بالمليارات. وأضاف أن العروض المالية التي يتلقاها المهندسون من الشركات الأجنبية قد تصل إلى عشرة أضعاف ما يحصلون عليه داخل مصر.





السوق العالمية ترحب بالمهندسين المصريين



المفارقة الكبرى، بحسب المصدر، أن المهارات التي يمتلكها مهندسو البترول المصريون مطلوبة بشدة في الأسواق الخارجية، وخاصة في دول الخليج، مما يجعل قرار الهجرة مغريًا ومفهومًا من الناحية الاقتصادية. ورغم مشاركة شركات مثل "إنبي" و"بتروجت" في مشروعات بدول كالسعودية والأردن والإمارات، فإن المقابل المادي لا يزال ضعيفًا، مما يدفع الكوادر المؤهلة إلى الرحيل.





نقابة البترول تطالب برفع بدل الوجبة واقتراح بدولارات يومية



من جانبه، أكد مصدر بالنقابة العامة للبترول أن هناك مطالبات متعددة تقدمت بها النقابة لرفع قيمة "بدل الوجبة" الذي يُمنح للمهندسين العاملين في مشروعات خارجية، واقترحت النقابة أن يصل المبلغ اليومي إلى 40 أو 50 دولارًا بهدف الحد من هروب الكفاءات إلى الشركات الأجنبية.



وأشار إلى أن هناك عجزًا ملحوظًا في تخصص المهندسين المدنيين، الذين تعتمد عليهم الشركات في تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة تلك التي تُقام خارج مصر، وهو ما يزيد من حدة الأزمة.





مناشدة لوزير البترول



تتزايد في أوساط مهندسي القطاع المطالبات الموجهة إلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من الكفاءات الوطنية، عبر إعادة النظر في منظومة الأجور وربطها بتكاليف المعيشة ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق سياسات حماية اقتصادية واجتماعية تعزز من استقرار هذه الفئة الحيوية.

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