الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ورشة عمل لـ "السياحة" عن مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية

ورشة عمل وزارة السياحة
ورشة عمل وزارة السياحة والآثار

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة ورشة عمل بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، تحت عنوان "ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات في مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي في أوقات الأزمات".

العمل الإقليمية لبناء القدرات في مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية 

 

جاءت هذه الورشة بهدف تزويد جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية والمتخصصين الثقافيين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وإنشاء شبكات إقليمية لتسهيل تبادل المعلومات والمصادر، وزيادة الوعي بين المتخصصين المعنيين بضرورة حماية التراث الثقافي وقت الأزمات.

مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية .
 

وشارك بها مجموعة من الفنيين المتخصصين من المجلس الأعلى للآثار ووزارات العدل والداخلية والجمارك، وممثلي عدد من الدول من بينها أفريقيا الوسطى وأثيوبيا وإريتريا والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان والمملكة العربية السعودية، والسودان، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة أيكوم مصر وغيرها من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية. 

وشارك السفير خالد ثروت مستشار الوزير والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ممثلا عن الوزارة، بكلمة خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، أشار خلالها إلى التعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة من خلال البرامج التدريبية وورش العمل المهنية التي ينظمها المكتب للمتخصصين بالوزارة في المجالات المختلفة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لجمهورية مصر العربية، لافتًا إلى الجهود التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والعدل لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار المجلس الأعلي للأثار المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة الداخلية السودان السعودية اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة

مواد متعلقة

تأكيدًا لـ فيتو، السياحة والآثار تعلن إغلاق الزيارة بالمتحف الكبير 20 يومًا

السياحة: نفاد جميع تذاكر معرض "قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة" بالصين
ads

الأكثر قراءة

هخلي أبويا يسجنك، الداخلية تكشف حقيقة "ابن اللواء" المتهم بتهديد سائق (فيديو)

«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار ويوقف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك شهرًا

من بدلة الفرح إلى الكفن الأبيض، وفاة شاب قبل زفاف ابن عمه بساعات في عزبة النخل

السيسي يعزي رئيس وزراء الهند في ضحايا الحادث الإرهابي ويؤكد تضامن مصر مع أسرهم

الفاتيكان: 50 رئيس دولة و10 ملوك يحضرون جنازة البابا فرانسيس

ممدوح عباس يحذف منشور انتقاده لـ حسين لبيب ويعلق: إنتوا عايزين مصيبة

إعلام إسرائيلي: تجدد اندلاع الحرائق في الجبال الغربية للقدس

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

مؤشر الذهب يعاود الصعود عالميا بعد تصريحات ترامب الأخيرة

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

في أول أيام التوقيت الصيفي.. مواقيت الصلاة في مصر الجمعة 25 أبريل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

هل الصلاة على النبي بعد الأذان بدعة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

تفسير حلم المشاجرة في المنام وعلاقته بأزمات ومتاعب كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية