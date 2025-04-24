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أخبار مصر

تأكيدًا لـ فيتو، السياحة والآثار تعلن إغلاق الزيارة بالمتحف الكبير 20 يومًا

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن إغلاق الزيارة بـ المتحف المصري الكبير بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 5 يوليو القادم، حيث ستقوم الوزارة خلال هذه الفترة بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية داخل المتحف، وذلك في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف المقرر يوم 3 يوليو القادم.

وجاء ذلك تأكيدا لما نشرته فيتو من قبل تحت عنوان “السياحة توقف الزيارة بالمتحف المصري الكبير لمدة 20 يوما”

السياحة توقف الزيارة بالمتحف المصري الكبير لمدة 20 يوما

إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير

وأكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، على إنه من المقرر أن يتم فتح المتحف مرة أخرى أمام الزائرين عقب الافتتاح الرسمي للمتحف خلال مواعيد العمل الرسمية له ليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة بالمتحف.

التشغيل التجريبي لقاعات المتحف المصري الكبير

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يشهد منذ 16 أكتوبر الماضي تشغيلًا تجريبيًا لعدد من الأماكن به، كما بدأت هيئة المتحف بداية من شهر فبراير الماضي، في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لهذه الأماكن، حيث يستقبل المتحف زائريه صيفًا وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، كما يشهد المتحف فتحًا مسائيًا يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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