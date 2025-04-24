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الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للالتحاق بالجامعات الخاصة

الجامعات الخاصة والأهلية
الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات 2026، يبحث عدد من الطلاب العائدين من روسيا والسودان وأوكرانيا، عن موعد فتح باب التقدم للجامعات الخاصة والأهلية.

وذلك بعد أن وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على فتح باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان بنفس القواعد السابقة، وذلك خلال شهري مايو ويونيو القادمين.


وعلى الطلاب ضرورة الالتزام في تقديم أوراقهم بكافة الشروط والضوابط المطلوبة والتي تشمل:


أولًا.. الأوراق الثبوتية الإدارية الإلزامية:


- شهادة اتمام الدراسة الثانوية.
- شهادة قيد في العام الدراسي 2022 - 2023 (الكارنية الساري يُعتد به كمُستند قيد).
* شهادة تحركات تُفيد بالإقامة في السودان حتى مارس 2023.


ثانيًا.. الأوراق الثبوتية العلمية وتشمل:


- المحتوي العلمي المُعتمد.
- بيان الدرجات المُعتمد.


وفي حالة عدم توافر  الأوراق الثبوتية العلمية لعمل مقاصة للطالب، فإن ولي أمر الطالب يوقع إقرار بشأن المستوى العلمي للطالب، والذي سيؤدي امتحان تحديد المستوى فيه.

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