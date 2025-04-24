3 تعديلات جديدة منتظرة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.. أبرزها إلغاء الوقت الإضافي.. وكيف تدخلت الجماهير والقنوات الناقلة في التعديلات؟

يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، عن إجراء مجموعة من التعديلات على منافسات دوري أبطال أوروبا بداية من الموسم المقبل 2024-2025.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، في تقرير لها أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، يدرس إدخال بعض التعديلات على النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

3 تعديلات مرتقبة على دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل

وتشمل إحدى هذه التعديلات إلغاء الأشواط الإضافية في مباريات الأدوار الإقصائية، والانتقال مباشرة إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء لقاء الإياب في وقته الأصلي.

ويهدف هذا التعديل إلى تقليل الضغط البدني على اللاعبين من جهة، وتحقيق مبدأ العدالة، إذ يُعد خوض 30 دقيقة إضافية على ملعب أحد الفريقين إخلالًا بتكافؤ الفرص.

ومن التعديلات الأخرى التي يتم دراستها منذ فترة في دوري الأبطال، منح أفضلية استضافة مباريات الإياب في الدورين ربع ونصف النهائي بناءًا على ترتيب الفرق في مرحلة الدوري، بدلًا من الاعتماد على القرعة.

وسيلتقي برشلونة الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي مع آرسنال الإنجليزي، حيث ستُقام مباراتا الإياب في كل من ميلانو وملعب حديقة الأمراء.

ويأتي هذا رغم أن برشلونة وآرسنال أنهيا مرحلة الدوري في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما احتل إنتر ميلان المركز الرابع، وباريس سان جيرمان المرتبة الـ14.

أما آخر التعديلات المقترحة تتعلق بمنع حدوث مواجهات بين فريقين من نفس البلد حتى الدور ربع النهائي، وهو النظام الذي كان معمولًا به قبل النسخة الحالية من البطولة.

أما النظام المعتمد حاليًا، فقد أتاح إمكانية التقاء فريقين من نفس الدولة في مرحلتي ملحق ثمن النهائي وثمن النهائي ذاته.

ففي الموسم الحالي، تفوّق باريس سان جيرمان على مواطنه ستاد بريست في الملحق بنتيجة 10-0 في مجموع المباراتين.

وفي دور الـ16، فاز بايرن ميونخ الألماني على مواطنه باير ليفركوزن بنتيجة 5-0، بينما تأهل ريال مدريد الإسباني على حساب مواطنه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بعد تعادل 2-2 في مجموع اللقاءين.

ويرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن إقامة مباريات مبكرة بين فرق من نفس البلد لا تلقى ترحيبًا كبيرًا من الجماهير أو من القنوات الناقلة للبطولة.

أرقام تاريخية من مباراة ريال مدريد ضد آرسنال

رغم فشله في التأهل، خرج ريال مدريد برقم إيجابي يتمثل في تسجيله أول هدف في المباريات الرسمية ضد آرسنال، بعد 3 مباريات سابقة لم يسجل فيها الفريق الملكيفي شباك الجانرز.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها ريال مدريد كلتا مباراتي دوري إقصائي في دوري أبطال أوروبا منذ سقوطه في ثمن نهائي نسخة 2019-2020 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحقق آرسنال إنجازا تاريخيا بأن أصبح أول فريق على الإطلاق يفوز في أول مباراتين له ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في جميع المسابقات.

كما وأقصى آرسنال حامل لقب دوري أبطال أوروبا من البطولة للمرة الثانية، بعد أن فعل ذلك سابقا أمام ميلان الإيطالي في موسم 2007-2008.

وبات الكرواتي لوكا مودريتش قائد ريال مدريد أكثر لاعب بخلاف حراس المرمى يشارك في مباريات في دوري أبطال أوروبا في تاريخ ريال مدريد بـ134 مباراة، متخطيا الفرنسي كريم بنزيما (133 مباراة).

بينما خاض الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد مباراته رقم 47 في دوري أبطال أوروبا، معادلا الرقم القياسي للاعب يبلغ من العمر 21 عاما أو أقل في تاريخ المسابقة، بالتساوي مع الإسباني إيكر كاسياس حارس الريال الأسبق.

أرقام تاريخية ظهرت في مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

وبات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أول لاعب من إنتر ميلان يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا.

كما أصبح مارتينيز أول لاعب أجنبي غير إيطالي يصل إلى 150 هدفا مع إنتر ميلان في جميع المسابقات، وهو سادس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ النادي.

والفرنسي بنجامين بافارد، الذي سجل أحد هدفي إنتر في التعادل مع بايرن، هو رابع لاعب سابق للفريق البافاري يسجل في مرماه في دوري أبطال أوروبا، بعد الألماني جيوفاني إلبير مع ليون الفرنسي، والألماني لوكاس بودولسكي مع آرسنال، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة الإسباني.

وأصبح الإيطالي سيموني إنزاجي ثاني مدرب في تاريخ إنتر ميلان يصل إلى نصف النهائي في موسمين مختلفين على الأقل في دوري أبطال أوروبا، بعد هيلينيو هيريرا (4 مرات متتالية بين 1963-64 و1966-67).

ولأول مرة ينجح فريق إنتر ميلان في تجنب الخسارة على ملعبه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، بعد 4 مباريات سابقة بينهما على الملعب ذاته انتهت جميعها بفوز الفريق الضيف.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان × آرسنال

الذهاب - (29 - 30) أبريل | 10 مساء

الإياب - (6 - 7) مايو | 10 مساء

برشلونة × إنتر ميلان

الذهاب - (29 - 30) أبريل | 10 مساء

الإياب - (6 - 7) مايو - | 10 مساء

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