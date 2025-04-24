عوامل تهدد ريال مدريد بهزيمة كبيرة أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.. والإصابات تواصل ضرب لاعبي الملكي

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض، في الدور النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، مساء السبت المقبل.

ويتقابل الفريقان للمرة الثالثة هذا الموسم بعدما خسر الملكي فريق ريال مدريد على ملعبه أمام برشلونة في الدور الأول من الدوري الإسباني بنتيجة 0-4، ثم تكرر تفوق برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير الماضي بنتيجة 5-2.

وبات ريال مدريد مهددًا بفضيحة كروية كبرى وهزيمة عريضة أمام برشلونة في موقعة نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بسبب 4 عوامل قد تؤثر بشكل سلبي على الميرنجي في مواجهة الكلاسيكو.

مستوى ضعيف لـ ريال مدريد في المباريات الأخيرة

والسبب الرئيس في مخاوف جماهير ريال مدريد يتمثل في المستوى الكارثي للفريق هذا الموسم، وتحديدًا منذ بداية العام الحالي بخسارة لقب كأس السوبر الإسباني ثم التفريط في صدارة الليجا.

ويعاني ريال مدريد بشكل واضح من عدة أخطاء فنية وضعت مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على المحك خاصة بعد صدمة الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال الإنجليزي.

وفاز ريال مدريد بصعوبة في آخر مباراتين بمسابقة الدوري الإسباني على حساب أتلتيك بيلباو وخيتافي بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد بعد أداء باهت ومردود ضعيف للفريق.

وتأثر الفريق في ظل أنباء رحيل المدرب أنشيلوتي والبدء في ترشيح بعض الأسماء لخلافته على رأسهم تشابي ألونسو وسانتياجو سولاري ويورجن كلوب.

الإصابات المتتالية تضرب ريال مدريد

كما واصلت الإصابات ضرب معسكر ريال مدريد بعد أن تعرض كيليان مبابي هداف الفريق للإصابة في لقاء الإياب ضد آرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

واشتكى مبابي مِن آلام قوية في كاحل القدم وهو ما أبعده عن آخر جولتين في الليجا، وسيعود على الأرجح للتدريبات قبل لقاء برشلونة ولكن الشكوك تحاصره حول الجاهزية الكاملة للاعبه حال مشاركته.

وتحيط الشكوك أيضا حول اكتمال جاهزية الثنائي فيرلاند ميندي وأنطونيو روديجر رغم احتمالية عودتهما مجددا، ولكن تبقى الجاهزية الفنية والبدنية نقطة مؤثرة.

كما أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا بتمزق كامل في وتر العضلة المقربة اليسرى، وذلك بعد الفحوصات التي خضع لها.

الإصابة ستُبعد كامافينجا عن الملاعب لمدة تُقدَّر بثلاثة أشهر، في مرحلة حساسة من الموسم كما تأكد غيابه عن نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة، وكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

تراجع أداء نجوم الريال

وأثار تراجع مستوى بعض نجوم الفريق مخاوف كبيرة لدى جماهير ريال مدريد وخاصة الثلاثي الهجومي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو.

ورغم أن مبابي سجل 33 هدفا في الموسم الحالي الأول له مع ريال مدريد، فإن تراجعه اللافت في مباراتي آرسنال الإنجليزي وقبلهما لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا وجه انتقادات ضخمة في وجه النجم الفرنسي.

ولا يعيش فينيسيوس جونيور أفضل لحظاته مع ريال مدريد بعدما سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة خلال 47 مباراة، ولم يسجل اللاعب البرازيلي في آخر 3 مباريات من الليجا.

والأمر ذاته يواجهه البرازيلي رودريجو الجناح الأيمن الذي سجل هذا الموسم 13 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 49 مباراة.

ولم يسجل رودريجو في الليجا منذ لقاء لاس بالماس يوم 19 يناير الماضي وهي نقطة سلبية أثرت في قوة هجوم الريال.

توهج برشلونة هذا الموسم

في المقابل، يعيش نادي برشلونة حالة من التوهج اللافت مع مدربه الألماني هانز فليك.

وصعد برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل منذ موسم 2018 – 2019 كما أنه توج بلقب كأس السوبر الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني كما يسعى لتحقيق لقب كأس الملك في طريقه لتحقيق الثلاثية.

كما يملك البرسا قوة هجومية شرسة بتألق غالبية لاعبيه في الخط الأمامي على غرار، لامين يامال ورافينيا وداني أولمو وفيران توريس وليفاندوفسكي وبيدري وجافي وغيرهم.

7 مواجهات سابقة بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

ويلتقي الفريقان في نهائي كأس الملك للمرة الثامنة، حيث تميل الكفة ناحية العملاق المدريدي الذي انتزع الكأس 4 مرات مقابل 3 تتويجات لغريمه الأزلي الكتالوني.

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