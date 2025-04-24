مباراة الأهلي وصن داونز الأبرز، استاد القاهرة يستضيف 4 فعاليات كبرى غدا

يستضيف استاد القاهرة الدولي، غدًا الجمعة ٢٥ أبريل، عددًا من الأحداث الرياضية الهامة فى مختلف أرجائه وصالاته وملاعبه، سواء ألعاب فردية أو جماعية.

فعاليات استاد القاهرة غدا الجمعة

ويحتضن استاد القاهرة عدة فعاليات هامة، منها بطولات عالمية وأفريقية، حيث يستضيف استاد القاهرة غدا:

1- مباراة الأهلى وصن داونز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء غد فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

2- كأس العالم للجمباز الفني، والمقرر لها خلال الفترة من 25 حتى 28 أبريل الجاري بصالة 1 الرئيسية وصالة 2.

3- بطولة أفريقيا المفتوحة للكاراتيه التقليدي على صالة 3.

4- كما يستضيف الاستاد منافسات بطولة التحدي الأولى تحت 13 سنه للريشة الطائرة على صالة 4.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين الأهلي وصن داونز عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، والذي يمكن استقبالها بشكل مجاني داخل مصر.

كما تنقل مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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