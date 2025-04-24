الخميس 24 أبريل 2025
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أخبار مصر

رئيس هيئة المحطات النووية يعقد لقاء مع العاملين بمحطة الضبعة النووية لمتابعة سير العمل

رئيس هيئة المحطات
رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
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قام الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بزيارة ميدانية إلى موقع محطة الضبعة النووية، حيث عقد لقاء تعارفي مع العاملين في موقع المحطة.

محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء

وخلال الزيارة التقى رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مع العاملين والمشرفين على تنفيذ المشروع. 

وخلال الزيارة، حيث أكد على أهمية تسريع العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع ضرورة تعزيز الأداء وزيادة التعاون بين جميع الفرق المشاركة في المشروع لضمان سير الأعمال بشكل فعال.

كما تناول اللقاء سبل تحسين التنسيق بين الفرق المختلفة، سواءً كانت فنية أو إدارية، لضمان استكمال كافة الأعمال في الوقت المحدد.

 حيث أشار إلى أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على الجهود المشتركة والعمل الجماعي، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود في المراحل القادمة. 
 معايير السلامة والأمان النووي في كافة مراحل العمل

كما أكد على أهمية الالتزام الصارم بمعايير السلامة والأمان النووي في كافة مراحل العمل، وأعرب عن تقديره الكبير للعاملين في الموقع على التفاني في العمل، مشيدًا بتقدم المشروع المحرز حتى الآن.

وأكد أن محطة الضبعة النووية تشكل حجر الزاوية في رؤية مصر 2030 لتأمين الطاقة المستقبلية بشكل مستدام وآمن، وعبر عن تقديره لدور كل فرد من العاملين في تقدم المشروع، معتبرًا أن جهودهم هي الأساس في تحقيق النجاح في هذا المشروع الاستراتيجي الهام.

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