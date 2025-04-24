رئيس "المحطات النووية" يناقش مع كوادر الهيئة خطة العمل بالفترة المقبلة

عقد الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لقاءً تعارفيا مع كوادر الهيئة في مقرها بالقاهرة.

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة محطات الطاقة النووية رؤيته الاستراتيجية لمستقبل الطاقة النووية في مصر وأولوياته خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أهمية رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية فرق العمل في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف الوطنية يتطلب تكامل الجهود بين جميع العاملين والشركاء المعنيين بالمشروع، مؤكدًا التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في كافة جوانب العمل.

خطة عمل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وتوجه الدكتور شريف حلمي بالشكر والتقدير لرؤساء الهيئة السابقين على جهودهم الكبيرة في تأسيس هذا المشروع الحيوي، وأعرب عن اعتزازه بتكريم الدكتور محمد دويدار رئيس الهيئة السابق، على قيادته الحكيمة التي ساهمت في إرساء أسس نجاح المشروع النووي المصري، كما أكد تقديره العميق لدور العاملين في الهيئة، مشيدًا بتفانيهم واهتمامهم المستمر في دعم تقدم المشاريع الطموحة.



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