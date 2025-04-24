الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس "المحطات النووية" يناقش مع كوادر الهيئة خطة العمل بالفترة المقبلة

لقاء رئيس هيئة المحطات
لقاء رئيس هيئة المحطات النووية مع العاملين

عقد الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لقاءً تعارفيا مع كوادر الهيئة في مقرها بالقاهرة.

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة محطات الطاقة النووية رؤيته الاستراتيجية لمستقبل الطاقة النووية في مصر وأولوياته خلال المرحلة المقبلة. 

وأكد أهمية رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية فرق العمل في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف الوطنية يتطلب تكامل الجهود بين جميع العاملين والشركاء المعنيين بالمشروع، مؤكدًا التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في كافة جوانب العمل.

خطة عمل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وتوجه الدكتور شريف حلمي بالشكر والتقدير لرؤساء الهيئة السابقين على جهودهم الكبيرة في تأسيس هذا المشروع الحيوي، وأعرب عن اعتزازه بتكريم الدكتور محمد دويدار رئيس الهيئة السابق، على قيادته الحكيمة التي ساهمت في إرساء أسس نجاح المشروع النووي المصري، كما أكد تقديره العميق لدور العاملين في الهيئة، مشيدًا بتفانيهم واهتمامهم المستمر في دعم تقدم المشاريع الطموحة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المحطات النووية هيئة المحطات النووية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

مواد متعلقة

هيئة المحطات النووية تنظم ورشة لدعم الأمان الإشعاعي

هيئة المحطات النووية تحتفل بتخريج دفعة خليل ياسو
ads

الأكثر قراءة

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

مستقبل مصر في رقابكم، خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة

"الله يديم غيابه"، ممدوح عباس يوجه رسالة مثيرة لـ حسين لبيب

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

بعد التصعيد الأخير بين البلدين، ما هي معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان؟

رسائل طمأنة من السيسي للمستثمرين الكويتيين (صور)

خدمات

المزيد

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

مؤشر الذهب يعاود الصعود عالميا بعد تصريحات ترامب الأخيرة

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مي الغيطي ليست الأولى.. نجمات مصريات تزوجن من أجانب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشاجرة في المنام وعلاقته بأزمات ومتاعب كثيرة

تعظيم الرسول، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 80 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية