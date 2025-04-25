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سياسة

مجلس النواب يناقش 4 اتفاقيات دولية الأسبوع المقبل

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، عددا من الاتفاقيات الدولية المحالة من الحكومة إلى المجلس.

 وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:

١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

الجلسات العامة لمجلس النواب 

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة الأسبوع المقبل أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء. 

 

مناقشة مشروعات قوانين في جلسة النواب

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة عدد من مشروعات القوانين، والاتفاقيات الدولية، وكذلك التصويت نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.  

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