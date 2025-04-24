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محافظ الإسكندرية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان محطة مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

 

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وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة عيد تحرير سيناء الغالية، الشاهدة على عظمة شعب مصر وقواته المسلحة الباسلة. 

أكد محافظ الإسكندرية، أن تلك المناسبة ستظل دائمًا فخرًا لنا جميعًا، داعيًا الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة الوطنية العظيمة على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

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الفريق أحمد خالد اللواء أ ح هشام حسني المنطقة الشمالية العسكرية مدير أمن الإسكندرية

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