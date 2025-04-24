محافظ الإسكندرية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان محطة مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة عيد تحرير سيناء الغالية، الشاهدة على عظمة شعب مصر وقواته المسلحة الباسلة.

أكد محافظ الإسكندرية، أن تلك المناسبة ستظل دائمًا فخرًا لنا جميعًا، داعيًا الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة الوطنية العظيمة على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.