بعد تسببه في إيقاف قيد الزمالك، دقيقة بو طيب كلفت الأبيض 4507 يورو

تجددت أزمة المهاجم المغربي خالد بوطيب لاعب نادي الزمالك السابق، حيث تسبب مرة أخرى في وقف قيد النادي بناء على قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

إيقاف القيد بالزمالك

وتلقى نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

أسباب

إيقاف القيد بالزمالك

وألزمت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الزمالك خلال عام 2024 بدفع بـ 2 مليون و400 ألف يورو للاعب المغربي كتعويض عن فسخ العقد من جانب واحد منذ فترة قبل أن يقوم النادي بسداد جزء من المبلغ وتبقى للاعب 983 ألف يورو كدفعة أخيرة كان يجب سدادها بحد أقصى في يناير الماضي.

إجمالي تكلفة صفقة بو طيب

وبلغ إجمالي تكلفة عقد بو طيب مبلغ 4 ملايين و524 ألف و103 يورو، وبعد دفع الزمالك للغرامة سيصل مجموع ما دفعه الزمالك في صفقة اللاعب 6 ملايين و924 ألف و103 يورو أي ما يقارب 7 ملايين يورو.

وخاض خالد بو طيب 24 مباراة مع الزمالك خلال 391 يوما في جميع البطولات بواقع 1536 دقيقة، ساهم خلالها بـ 7 أهداف.

ومن واقع تلك الأرقام يتضح أن دقيقة بوطيب في الزمالك كلفت النادي 4,507 آلاف يورو.

وخلال الـ 24 مباراة سجل اللاعب 5 أهداف وصنع هدفين فقط وتلقى بطاقة صفراء.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن خالد بو طيب سجل هدفا مع الزمالك كل 307 دقيقة تقريبا.

وحقق بو طيب لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مع نادي الزمالك عام 2019 وسجل ركلة ترجيح في المباراة النهائية أمام نهضة بركان.

انضمام بوطيب للزمالك

وانضم بوطيب (37 عامًا) الي نادي الزمالك في 5 يناير عام 2019 قادمًا من نادي مالاتيا سبور التركي وقضى عاما وحيدا في صفوف القلعة البيضاء ليرحل في 31 يناير 2020 لكنه لم يقدم الأداء المتوقع وتسبب انضمامه في أعباء مالية كبيرة جعلت الصفقة كابوسًا للنادي.

قيمة عقد بوطيب مع الزمالك



تم التعاقد مع المغربي بو طيب الذي تجاوز سن الـ 30 وقتها قادما من مالاتيا سبور التركي مقابل 1.5 مليون يورو بعقد لمدة 3 مواسم ونصف الموسم مع راتب سنوي بقيمة 1.3 مليون يورو (108 آلاف يورو شهريًا).

وتضمن العقد تقاضي اللاعب 4.5 مليون يورو إجمالًا مع إعفائه من نسبة المشاركة.

ولعب بو طيب مباراتين في بطولة دوري أبطال أفريقيا و8 مباريات في الكونفدرالية و14 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي يناير 2020 فسخ الزمالك عقده من طرف واحد مع اللاعب بعد خلافات حول تكاليف عملية جراحية خضع لها اللاعب.

وانضم بوطيب لاحقًا إلى لوهافر الفرنسي في 2021 براتب شهري 18 ألف يورو فقط.

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