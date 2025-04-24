إزالة 68 مقبرة عشوائية خلال حملة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بالإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية برئاسة مصطفى العرابي، حملة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 68 مقبرة عشوائية جرى إنشاؤها دون تراخيص قانونية في قرية أبيس العاشرة، وذلك بعد التأكد من خلوها تماما من أي رفات بشرية أو أعمال دفن.

إزالة مقابر مخالفة بأبيس

وكانت فرق الرصد والمتابعة بالحي قد اكتشفت قيام بعض المواطنين ببناء مدافن على أراضي زراعية دون الحصول على التصاريح اللازمة، بالمخالفة لأحكام القانون، مما استدعى تدخلا فوريا من لجنة التعديات وإدارة الجبانات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكشف حي وسط الإسكندرية، أن المعاينة الميدانية كشفت عن إقامة 68 مقبرة بشكل مخالف على أرض غير مخصصة للدفن، وهو ما استدعى تنفيذ قرار الإزالة بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حماية للأراضي الزراعية ومنعًا لتحويلها إلى استخدامات غير مشروعة.

يذكر أن الحملة جاءت تنفيذا لقرار سكرتير عام محافظة الإسكندرية رقم 655 لسنة 2025، والذي نص على تشكيل لجنة لمتابعة الأراضي الزراعية والتعامل مع أي تعديات في مهدها، حفاظا على الرقعة الزراعية وضمان عدم المساس بها مستقبلا.

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