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حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مبلغ مالي وملابس من فيلا بأكتوبر

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أحالت نيابة الجيزة عاطلا للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مبلغ مالي وملابس من فيلا بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد تسلقه سور الفيلا، واستيلائه على المضبوطات.

ضبط عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالي وملابس من فيلا بمدينة أكتوبر 

البداية كانت عندما تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من مباحث قسم أكتوبر أول، يفيد بتحرير موظف يبلغ من العمر 60 عامًا محضرا يفيد بأنه أثناء تواجده وأسرته خارج القاهرة، وعند عودته إلى الفيلا اكتشف سرقة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه وملابس.

بعد إجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة باستخدام التقنيات الحديثة، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، علاء م. (22 عاما)، وقد سبق اتهامه في عدة قضايا، وعثر بحوزته على المبلغ المسروق والملابس، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الجيزة الجيزة 6 أكتوبر

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