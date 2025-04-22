السياحة توقف الزيارة بالمتحف المصري الكبير لمدة 20 يوما

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إتخاذ إجراء جديد استعدادا للتشغيل الرسمي لـ المتحف المصري الكبير المقرر له في الـ 3 من يوليو المقبل.

إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير

وأكدت غرفة شركات السياحة في خطابها الموجه إلى شركات السياحة أنها تلقت كتابا من وزارة السياحة والآثار بإغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 5 يوليو المقبلين للقيام بعدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية، وذلك في سياق الاستعدادات النهائية الخاصة بحفل المتحف.

وطالبت الغرفة شركات السياحة بعدم تنظيم رحلات للوفود السياحية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 5 من شهر يوليو المقبلين.

وينظم المتحف المصري الكبير جولات تدريبية المرشدين السياحيين لتعريفهم بالمتحف وسيناريو العرض الخاص به وبقاعات العرض الرئيسية وما بها من كنوز أثرية، وذلك من خلال الشرح الذي سيقدمه لهم أمناء المتحف، وذلك في إطار قرب الافتتاح الرسمي للمتحف.

الافتتاح الرسمي لقاعات المتحف المصري الكبير

وأوضح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هذه الجولات تأتي في إطار الاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير والمقرر له يوم 3 يوليو القادم، وفي ضوء حرص الوزارة على تعريف المرشدين السياحيين بالمتحف والقطع الأثرية المعروضة به والتي تنتمي لحقب تاريخية مختلفة وتعبر عن ثراء الحضارة المصرية العريقة وبسيناريو العرض الخاص بهذه القطع الأثرية لتمكينهم من شرحها وسرد المعلومات الخاصة بها للسائحين بطريقة سلسة ومشوقة.

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