برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بمراكز وأندية المعلومات في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، البرنامج التدريبي المتخصص لرفع كفاءة العاملين بمراكز المعلومات وأندية تكنولوجيا المعلومات على مستوى المحافظة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحول نحو مجتمع رقمي متكامل، من خلال دعم وتأهيل الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وبناء قدراتهم الرقمية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.

تفاصيل فعاليات البرنامج التدريبي

وتضمنت فعاليات البرنامج جلسات تفاعلية مع مسؤولي المعلومات بالإدارات المختلفة، لمناقشة آليات العمل والتحديات اليومية داخل مراكز تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ورش عمل تدريبية شملت استخدام الحاسب الآلي، والتعرف على أحدث البرامج، وطرق تحديث وصيانة الأجهزة داخل مراكز الشباب.

وقد نفذت الفعاليات بمقر مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وشريف السواق، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمديرية، وبمشاركة المهندس وليد عمر زكي، والمهندس جمال الدين مصطفى من الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة، إلى جانب مسؤولي مراكز وأندية تكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الرامية إلى تفعيل منظومة التحول الرقمي على مستوى الوزارة ومديرياتها، وبناء مجتمع معرفي يضمن تقليص الفجوة الرقمية، ويُتيح الوصول السهل والفعّال إلى مصادر المعلومات وتبادلها.

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