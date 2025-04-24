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حقوق عين شمس تتأهل لدور 16 بالمسابقة الدولية للمحكمة الصورية بجامعة أكسفورد

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 تأهل فريق كلية الحقوق عين شمس لدور الستة عشر في المسابقة الدولية للمحكمة الصورية في مجال قانون الإعلام التي تجري في جامعة أكسفورد ببريطانيا في الفترة من 21 لـ 25 أبريل 2025.

 وجاء تأهل الفريق بعد خوضه ثلاث منافسات مع فرق من الهند، والصين، وأيرلندا.

كلية الحقوق عين شمس تتأهل لدور الستة عشر في المسابقة الدولية للمحكمة الصورية بجامعة أكسفورد

ويشارك في المسابقة فرق من كل أنحاء العالم يتأهلون للمسابقات النهائية في أكسفورد من خلال تصفيات إقليمية نظمت في ست مناطق حول العالم شارك فيها أكثر من مائة فريق من كل أنحاء العالم، ويقوم على تحكيم المسابقة أكاديميون وقضاة ومحامون من مختلف دول العالم.

 وجاء تأهل فريق كلية الحقوق بجامعة عين شمس للمسابقة الدولية بعد فوزه بالمركز الأول في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط.  

ويخوض فريق الكلية مباريات الدور ربع النهائي اليوم, ويتكون الفريق من طلاب الشعبة الإنجليزية بالكلية، وهم محمد وائل – الفرقة الثانية، أهلة عماد، الفرقة الثالثة، دعاء علي – الفرقة الثالثة، فرح باسم -– الفرقة الرابعة، كريم مدين،  الفرقة الرابعة، كريم ماجد - الفرقة الرابعة. وقام بتدريب الفريق كل من ريم جميع - الفرقة الرابعة، وريم الشاذلي – طالبة دراسات عليا.

وثمن محمد صافي عميد الكلية رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، المباشرة لفريق الطلاب، ودور هيئة النيابة العامة  التى أسهمت فى تدريبهم وإثقال مواهبهم، لا سيما قبيل السفر مباشرة من خلال عقد العديد من الورش التدريبية للفريق باللغة الإنجليزية، كما تقدم بالشكر للدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، على دعمهما للأنشطة الطلابية بالكلية. 

كما قدم  التهنئة لفريق الكلية ومدربهم المصاحب لهم فى التصفيات  الدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على التمثيل المشرف للكلية والجامعة.

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