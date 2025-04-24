موعد مباراة إشبيلية وأوساسونا في الدوري الإسباني

يستعد فريق أوساسونا لمواجهة قوية أمام إشبيلية في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة إشبيلية واوساسونا

تقام مباراة أوساسونا وإشبيلية في الدوري الإسباني، اليوم الخميس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل إشبيلية المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 37 نقطة.

بينما يحتل اوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.

فيما واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه خيتافي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الليجا للموسم الجاري.

وسجّل النجم التركي الشاب أردا جولر هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 21 من الشوط الأول، ليهدي "الميرنجي" ثلاث نقاط ثمينة تُبقيه في دائرة المنافسة على اللقب.

ترتيب الدوري الإسباني

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني، مواصلًا الضغط على المتصدر برشلونة، الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 76 نقطة.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 63 نقطة، يليه أتلتيك بيلباو في المركز الرابع برصيد 60 نقطة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويُعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي لريال مدريد في الدوري، ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل الكلاسيكو المرتقب أمام غريمه التقليدي برشلونة، المقرر إقامته يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني



1- برشلونة 76 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- فياريال 52 نقطة.

6- ريال بيتيس 51 نقطة.

7- سيلتا فيجو 46 نقطة.

8- ريال مايوركا 44 نقطة.

9- ريال سوسييداد 42 نقطة.

10- رايو فاليكانو 42 نقطة.

11- أوساسونا 41 نقطة.

12- إسبانيول 39 نقطة.

13- خيتافي 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- ديبورتيفو ألافيس 34 نقطة.

17- جيرونا 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 29 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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