تعليم المنوفية تكشف سبب عدم تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية

كشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة المنوفية، سبب عدم تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني وإجرائها بنظام الورقة العادية.

وقال وكيل تعليم المنوفية في تصريحات خاصة لـ فيتو:" طبقنا تجربة جديدة في امتحانات الترم الأول لمنع تسريب ورقة الأسئلة، ونجحت التجربة، لذلك نسقنا مع الوزارة لعدم تغيير نظام الامتحانات وهو ما وافقت عليه الوزارة".

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن الهدف من تطبيق نظام البوكلت في الامتحانات هو الحد من تسريب ورقة الأسئلة، وهو ما نجحنا فيه بالترم الأول دون تغيير النظام”.

وكيل التعليم بالمنوفية يكشف تفاصيل أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام الورقة العادية

وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قال إن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون بنفس نظام السنوات السابقة ولن تكون بنظام البوكلت.

وأشار وكيل التعليم بالمنوفية في تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن المنوفية ليست المحافظة الوحيدة التي ستعقد فيها الامتحانات بنظام السنوات السابقة.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025 بالمنوفية

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أعلنت جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025 لجميع المراحل التعليمية.

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2025

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اعتمد أمس جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو للعام الدراسي 2025 لصفوف المراحل التعليمية المختلفة بكافة الادارات التعليمية بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وتجهيز اللجان الإمتحانية بما يضمن بيئة مناسبة للطلاب مع التأكد من توافر الرعاية الطبية والتأمين الكامل بالتنسيق مع اللجان المعنية للتعامل الفوري مع أية طوارئ أو معوقات قد تطرأ خلال فترة الإمتحانات.

منع الباعة الجائلين من التواجد حول اللجان الامتحانية

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديري الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس لتوفير جو من الهدوء للطلاب، لافتًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة تأهب تام لدعم العملية التعليمية خلال فترة الإمتحانات.

كما وجه بتفعيل غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب دوام النجاح والتفوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.