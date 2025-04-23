الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يطلق حملة توعوية بعنوان صحتنا تبدأ من صحة الحيوان

محافظ كفر الشيخ،
محافظ كفر الشيخ، فيتو

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة توعوية موسعة بعنوان "صحتنا تبدأ من صحة الحيوان"، ضمن احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري، والتي أقيمت بالمجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ.

 

  • تفاصيل الحملة والهدف منها

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الحملة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بدور الطب البيطري المحوري في الوقاية من الأمراض المشتركة، وحماية صحة الإنسان، وضمان سلامة الغذاء، وتشمل الحملة لقاءات ميدانية، ومواد تثقيفية توعوية موجهة للمواطنين في القرى والمراكز، تأكيدًا على مبدأ "صحة واحدة" الذي يربط بين الإنسان والحيوان والبيئة.

txt

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في قمة QS العالمية للجامعات بالكويت

  • محافظ كفر الشيخ: تكريم الأطباء البيطريين المتميزين

شدد محافظ كفرالشيخ على أهمية تكريم النماذج المشرفة من الأطباء البيطريين الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية كبرى في صون صحة المجتمع، مؤكدًا أن دعمهم وتقدير جهودهم هو حق مستحق، وتحفيز لمزيد من التميز والعطاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحيوان الصحة الطب البيطري كفر الشيخ
ads

الأكثر قراءة

أبرزها الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي، فيفا يعلن إيقاف القيد لـ7 أندية مصرية

على غرار الأطباء، نزيف الكفاءات يهدد قطاع البترول بعد الاستقالات الجماعية بسبب ضعف الرواتب

بعد انخفاض أسعار البيض، رئيس الشعبة يحذر الحكومة من أزمة السوق

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

ترامب يبيع دولة في سوق النخاسة، بنود الوثيقة الأمريكية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر

أول رد من عمرو أدهم على إيقاف قيد الزمالك

رغم الإساءة، الخطيب يطالب بعودة مدير نادي جرين هيلز إلى منصبه

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قانون جديد للسيطرة على الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تستحب التلبية في الحج وما أحكامها؟ دار الإفتاء توضح

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

المزيد
الجريدة الرسمية