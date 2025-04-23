محافظ كفر الشيخ يطلق حملة توعوية بعنوان صحتنا تبدأ من صحة الحيوان

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة توعوية موسعة بعنوان "صحتنا تبدأ من صحة الحيوان"، ضمن احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري، والتي أقيمت بالمجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ.

تفاصيل الحملة والهدف منها

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الحملة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بدور الطب البيطري المحوري في الوقاية من الأمراض المشتركة، وحماية صحة الإنسان، وضمان سلامة الغذاء، وتشمل الحملة لقاءات ميدانية، ومواد تثقيفية توعوية موجهة للمواطنين في القرى والمراكز، تأكيدًا على مبدأ "صحة واحدة" الذي يربط بين الإنسان والحيوان والبيئة.

محافظ كفر الشيخ: تكريم الأطباء البيطريين المتميزين

شدد محافظ كفرالشيخ على أهمية تكريم النماذج المشرفة من الأطباء البيطريين الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية كبرى في صون صحة المجتمع، مؤكدًا أن دعمهم وتقدير جهودهم هو حق مستحق، وتحفيز لمزيد من التميز والعطاء.

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